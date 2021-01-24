“التعليم” تدعو منسوباتها للتسجيل في “قيادات” #عاجل

دعت وزارة التعليم جميع منسوباتها، اليوم (الأحد)، إلى التسجيل في المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية (قيادات).

جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة لجميع قطاعاتها وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، وتضمن الإفادة بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دشنت المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية (قيادات) في 8 مارس 2020 لتكون إحدى الأدوات التي تسهم في تسهيل الوصول السريع للقيادات النسائية سواء من القطاع العام أو الخاص.

وأضاف التعميم أن ذلك جاء بهدف ترشيحها لمناصب قيادية أو ترشيحها للمجالس واللجان الرسمية وكذلك الوفود والمحافل الدولية، وللإسهام في زيادة التفاعل مع هذه المنصة من خلال الإعلان عن المنتديات واللقاءات والفعاليات التي تخص المرأة والقيادات النسائية في المنصة.

ودعا الوزير، في التعميم، إلى الدعوة لمنسوبات الوزارة والقطاعات التابعة لها وحثهن على التسجيل في

المنصة.

ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية الدخول والاستفادة من المنصة واستخدامها كأداة للبحث عن القيادات النسائية، كما يمكن لمدير النظام في الجهة حق طلب الصلاحية من خلال منصة (مسار) وطلب خدمة الباحث عن القيادية.