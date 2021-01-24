الميزان التجاري  يسجل فائضا 10.3 مليار ريال خلال نوفمبر

حققت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 بقيمة 10.35 مليار ريال.

وأظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادر اليوم الأحد، انخفاض قيمة صادرات المملكة بنحو 28.1% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس سنوي؛ متأثرة بالصادرات البترولية.

وتراجعت قيمة الصادرات إلى 58.15 مليار ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 80.83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2019.

وتأثرت صادرات المملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بانخفاض عائد الصادرات البترولية بنسبة 39.8% وبواقع 24.89 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بقيمة 354 مليون ريال وبنسبة 0.6% عن صادرات شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وسجلت الصادرات غير البترولية للمملكة ارتفاعا نسبته 12% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على أساس سنوي؛ لتصل إلى 20.58 مليار ريال، مقابل 18.37 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق.

وكانت الصين الوجهة الأولي للصادرات للسعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020؛ بواقع 10.43 مليار ريال، تليها الهند والإمارات بصادرات قيمتها 6.15 مليار ريال و5.63 مليار ريال على التوالي.

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت بنحو 8.4% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبقيمة 3.72 مليار ريال على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الواردات 47.8 مليار ريال، مقابل 44.08 مليار ريال في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع وكان أكثرها تأثيرا الأسلحة والذخائر بنسبة 1026.7%، والمنتجات المعدنية بنسبة 78.1%.

وزادت فاتورة الواردات 15.3% على أساس شهري، وبزيادة قيمتها 6.36 مليار ريال عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

واحتلت الصين المرتبة الأولى أيضا في وجهات الواردات السعودية خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020؛ بقيمة 10.04 مليار ريال، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات بقيمة 4.61 مليار ريال، و3.47 مليار ريال.