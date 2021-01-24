“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8829.52 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضا 46.97 نقطة ليقفل عند مستوى 8829.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 265 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 47 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العمران، ولازوردي، والزامل للصناعة، وجزيرة تكافل، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البابطين، وسايكو، وسلامة، وينساب، وزجاج فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و3.37%.

فيما كانت أسهم شركات جاكو، والإنماء، وكيان السعودية، وجازادكو، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات العمران، وجاكو، وتشب، والكيميائية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 444.77 نقطة ليقفل عند مستوى 26490.39 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 ألف سهم تقاسمتها 677 صفقة.