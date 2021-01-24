متحدث “الصحة”: السعودية تجاوزت مراحل خطيرة لـ”كورونا” ويجب التمسك بالإجراءات الوقائية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه تلاحظ خلال الأيام الماضية زيادة في إصابات كورونا في السعودية، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات كورونا في المملكة بسبب المناسبات الاجتماعية دون تقيد بالإجراءات الاحترازية وهذا الأمر مرفوض وغير مقبول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن السعودية تجاوزت مراحل خطيرة لفيروس كورونا ويجب التمسك بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى أن منحنى الإصابات بكورونا في السعودية متدني وصعوده للأعلى متوقع في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع: “من لديه موعد لأخذ جرعة ثانية للقاح كورونا يحضر، وإن كان هناك تغير سوف يتم الإبلاغ بذلك”، موضحا أن المناعة لا تتكون بشكل مباشر بعد أخذ لقاح كورونا، والجسم يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لحصوله على المناعة بعد الحرعة الثانية.

وأكد متحدث وزارة الصحة، أن الدراسات ما زالت مستمرة حول إمكانية أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا.