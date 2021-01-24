أمانة جدة تزيل 60 عقارا آيل للسقوط بمدائن الفهد وأسوار وأحواش مخالفة بنطاق بريمان

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المختصة، اليوم الأحد، في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى محلات وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي بواقع 60 عقارا وذلك ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت أمانة جدة، أن الإزالة تأتي بعد رصد العديد من المخالفات داخل الحي بجانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، وجرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه، وتم قبل بدء أعمال الإزالة إشعار المواقع وإيقاف الخدمات عنها تمهيدا لاستكمال معالجة المخالفات ورفع المخاطر القائمة.

كما أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية عدداً من الأسوار بحي “أم حبلين” والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ 24116 م2 وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي، أن أعمال الإزالة شملت أسوار من “البلك” بمساحة 11998م2 ومخالفات قدرت مساحتها بـ 12118 م2 احتوت غرفاً أقيمت بطرق مخالفة.

تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.