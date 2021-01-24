“السديس” يدشن كتاب “جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الحرمين الشريفين”

تسلّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كتاب جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين، والذي أصدرته ونفّذته وكالة العلاقات والشؤون الإعلامية بالتعاون مع الإدارة العامة للمطبوعات والنشر بالرئاسة، بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة.

ويحتوي الكتيب على سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإنجازاته في الحرمين الشريفين، وجهود المملكة العربية السعودية الاستثنائية في مواجهة ومكافحة جائحة فايروس كورونا، وكذلك التميز المؤسسي، ورؤية المملكة 2030 وأثرها في الارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس العام أن مناسبة البيعة تعد صورة نموذجية من إعلان الولاء للقيادة الرشيدة، وتمثل صورة نادرة من التلاحم بين القيادة والشعب، مضيفاً أن بلادنا الغالية شرّفها الله بالقيام على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث سخّرت كل السبل الممكنة في التسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية بكل سكينة وخشوع.