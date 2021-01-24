محام لـ #الوئام : توثيق الخلع يشترط موافقة الزوجين

نشرت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل عدة أيام إجراءات توثيق خلع الزوجة لزوجها عن طريق بوابة ناجز .

في حين فسر الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بأنه أصبح بإمكان المرأة خلع زوجها بضغطة زر كما وصفوها وخلال دقايق قليلة .

المحامي والموثق محمود عادل الثمالي أوضح للوئام بأن هذه الإجراءات عند اتفاق الزوجين على الخلع ومبلغ العوض فأنه يتم تقديم طلب التوثيق لذلك عن طريق بوابة ناجز اولاً ، ومن ثم إعتماد التوثيق لدى كاتب العدل ، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق ، الصادرة بموجب قرار وزير العدل ، وذلك من أجل اختصار وقت التقاضي .

بينما في حال رفض الزوج الخلع أو الإختلاف على مبلغ العوض فلابد من التقاضي ، ويفصل في ذلك عن طريق حكم قضائي .