أمانة المدينة تعلن فتح باب إبداء الرغبات للتقديم على مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن طرح مشروع تطوير أرض في المنطقة المركزية بمساحة تقدر (3,550 مترا مربعا) لتطوير وتشغيل وصيانة أصول الضيافة والتجزئة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع سيطرح على ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى إبداء الرغبات، والثانية تأهيل عدد من المتقدمين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار المتنافس –أو المطور أو الاتحاد/تحالف المطورين- الفائز بتنفيذ المشروع والمتمثل في اقامة مشروع فندقي ومحال للبيع بالتجزئة. مشيرة إلى أن الأرض تقع في حي النقاء بالمنطقة المركزية بالقرب من المسجد النبوي الشريف من جهة الجنوب/ الجنوب الغربي بنموذج عقد البناء ثم التشغيل ثم التحويل BOT .

وأكدت الأمانة أن هذا المشروع يأتي بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على البدء بإجراءات الطرح بعد أن استكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، حيث يُعد المشروع ثالث مبادرة تُطرح في القطاع البلدي ضمن مبادرات التخصيص، بعد مشروع إنشاء مواقف السيارات بمدينة الرياض ومشروع تطوير الواجهة البحرية بمدينة الخبر، داعية عموم المستثمرين المهتمين إلى الإطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة الذي يتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لأمانة المدينة المنورة، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص أو من خلال الرابط التالي ( https://bit.ly/3iDsqOk ) وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الاحد الموافق 14 فبراير 2021م.