تأجيل مواجهة الباطن والعين في دوري المحترفين 24 ساعة لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأجيل مواجهة فريقي الباطن والعين ضمن مباريات الجولة (15) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقرراً لها أن تقام غداً، وذلك بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإقامة المواجهة على أرض ملعب نادي الباطن في الـ 3:30 عصراً.