اعتقال 240 شخصاً في هولندا واحتجاجات على العزل تتحول إلى عنف

قالت الشرطة ووسائل الإعلام في هولندا إن مثيري شغب نهبوا متاجر، وأشعلوا حرائق، واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن هولندية الأحد ما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصاً.

واندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني من فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا شملت حظر تجول ليلي، ما أدى إلى مظاهرات.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه، والكلاب، والخيالة لتفريق احتجاج في وسط أمستردام بعد ظهر الأحد.

وأعلنت الشرطة اعتقال نحو 200 شخص في المدينة، بعضهم ألقى الحجارة والألعاب النارية.

ونقلت محطة إن. أو .إس، نشر شرطة مكافحة الشغب فيما لا يقل عن عشر مدن، وبلدات بعد سريان حظر التجول في التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وكشفت إشعال نار في سيارات، ورشق الشرطة بالحجارة، وتدمير ممتلكات عامة.

وقالت الشرطة العسكرية على تويتر مساء الأحد إنها تدعم الشرطة المحلية في مدينتين على الأقل في الجنوب.

وأظهرت مشاهد على التلفزيون الهولندي شباناً ينهبون المتاجر، ويرمون الدراجات، ويشعلون حرائق في مدينة ايندهوفن، جنوب البلاد. وقالت المدينة في بيان إن ما لا يقل عن 55 شخصاً اعتقلوا فيها.

وجاءت المظاهرة في ساحة المتحف بالمدينة، والتي خرقت الحظر المفروض على التجمعات العامة، في اليوم التالي لفرض الحكومة حظر تجول ليلي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب رئيس البلدية، إن الشرطة أخلت الميدان بعد أن تجاهل الأوامر بللمغادرة واعتقلت أشخاصاً رشقوها بالحجارة والألعاب النارية في الشوارع المجاورة.

ووافق البرلمان في الأسبوع الماضي بفارق بسيط على حظر التجول، بعد تأكيد أن نوعاً من كورونا اكتشف لأول مرة في بريطانيا على وشك التسبب في زيادة جديدة في الإصابات بهولندا.

وسجلت هولندا 13540 وفاة بكورونا و944 ألف إصابة.