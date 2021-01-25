” العامة للحبوب” ترسي شراء 660 الف طن شعير على 6 شركات عالمية

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (17) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (مارس- إبريل2021م).

وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely