ارتفاع “البيتكوين” اليوم لتتداول أعلى 33 ألف دولار

ارتفعت “البيتكوين” خلال تعاملات الإثنين لتتداول أعلى 33 ألف دولار، بعدما تراجعت الأسبوع الماضي بأكثر من 12%.

وتراجعت “البيتكوين” الخميس بنسبة 17% بعدما أشار تقرير صادر عن “بيتميكس ريسيرش”، إلى وجود خلل مسموح به يتعلق بالإنفاق المزدوج أي استخدام نفس العملة مرتين في الإنفاق، الأمر الذي رفضه المسؤولون عن العملات المشفرة.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “البيتكوين” بما يقرب من 5% مسجلة 33517 دولارا، في تمام الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

كما صعدت “الإيثريوم” بنحو 5.7% عند 1429.95 دولار، وارتفعت “الريبل” بنسبة 3% مسجلة 27.9 سنت.