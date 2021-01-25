برئاسة عميد المعهد د.عايض الأكلبي عقد اللقاء التعريفي والتسويقي الثاني لخدمات معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة شقراء

عقد يوم الخميس 8 / 6 / 1442 هــ اللقاء التعريفي والتسويقي الثاني لخدمات معهد الدراسات والخدمات الاستشارية “عن بعد” برئاسة عميد المعهد د.عايض بن سعيد الأكلبي.

ويأتي ذلك إنطلاقاً من التعاون البناء بين المعهد وكليات الجامعة ممثلة بأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية اللقاء عرضت وكيلة المعهد للتطوير والجودة أ.د بدرية بنت عبدالعزيز العوهلي فكرة عن المعهد مبرزةً الرؤية والرسالة والأهداف.

وخلال اللقاء أوضح وكيل المعهد د.فهد الرويلى كيفية إجراءات الخدمات الاستشارية وكيفية إرسال السير الذاتية للأعضاء عبر موقع المعهد.

ثم تلقى سعادة عميد المعهد استفسارات الحضور والإجابة عليها، واختتم اللقاء شاكراً جميع الحضور والمشاركين.