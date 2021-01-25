الرميان: “الاستثمارات العامة” تبحث مع شركات عالمية للاستثمار في المملكة.. وطرح المزيد من أسهم “أرامكو” وارد #عاجل

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن الصندوق يجري محادثات مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.

وأوضح الرميان –حسبما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”- أن المحادثات جارية مع عدد من الشركات الدولية في القطاع الصحي للدخول إلى السوق السعودي، اضافة إلى شركات أخرى يستثمر فيها صندوق رؤية التابع لـ”سوفت بنك”.

وأكد الرميان أن الصندوق يجري محادثات مع شركة “لوسيد موترز” لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية.

ومن جانب آخر، أشار الرميان إلى أن السعودية قد تطرح المزيد من أسهم “أرامكو السعودية” في حال كان التقييم مناسباً، مضيفاً أن الشركة تدرس برنامجاً كبيراً لهيكلة الأصول.