رئيس جامعة شقراء يكلف عددا من القيادات الأكاديمية والإدارية في إدارة الجامعة وكلياتها

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف عدداً من القرارات الأكاديمية والإدارية في إدارة الجامعة وكلياتها التابعة لها في عدد من محافظات الجامعة .

وشملت القرارات تكليف الدكتور صالح محمد القرني مشرفاً عاماً على مكتب رئيس الجامعة ، وتكليف الدكتور فايز غزاي العتيبي وكيلاً لعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية وتكليف الدكتورة ديمة عامر القحطاني وكيلة لعمادة السنة التحضيرية لشطر الطالبات .

كما تم تجديد تكليف الدكتورة سوسن سالم الحويطي بالعمل وكيلة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية ، وتكليف الدكتورة عبير الغويري مشرفة لقسم اللغة العربيه بكلية العلوم والدراسات الانسانية بالدوادمي، ‏وتجديد تكليف الدكتورة وعد المسعودي العتيبي ، وكيلة لكلية المجتمع بالدوادمي.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور علي قاسم دراج رئيساً لقسم الطب الباطني بكلية الطب بشقراء ، وتجديد تكليف الدكتور منصور عبدالرحمن العقيل وكيلاً للتطوير والجودة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بساجر ، وتجديد تكليف الدكتور عبدالله محمد المليحان رئيساً لقسم المحاسبة بكلية المجتمع بشقراء ، وتجديد تكليف الدكتورة عائشة محمد القاسم رئيسة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بالمزاحمية ، وتكليف خالد حميدي العتيبي مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات ، وتكليف الأستاذ عبدالرحمن صالح شويمان مديراً للإدارة المالية .