الفالح: السعودية تستهدف أن تكون رائدة في الطاقة المتجددة عالميا

قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن المملكة تستهدف أن تكون رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو العنصر الاستثماري الفاعل.

وأشار في تصريحات لتلفزيون العربية، إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ التحول إلى مصادر طاقة أخرى، مبينا أن المملكة لها انطلاقة قوية في هذا التحول من خلال استراتيجيتها للطاقة المتجددة حيث أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أهدافا طموحة جدا بالوصول إلى مستوى الطاقة المتجددة في السعودية إلى 50 %.

وأضاف أن الاستراتيجيات والسياسات التي أعلنتها المملكة تستهدف تمكينها من الاحتفاظ بريادتها في مجال الطاقة التي تمكنت منها خلال عصر البترول، إلى الريادة على المستوى العالمي لما بعد البترول في وجود هذا التحول العالمي.