وزير الطاقة : سنستحدث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة اليوم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان له دور رئيس في تمكين المالية العامة وساهم في إنشاء لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة أننا كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه، حيث سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على الواد الهيدروكربونية إضافة إلى استحداث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز.

وبين وزير الطاقة أنهم سيسعون لإحلال الطاقة الشمسية محل السوائل البترولية. مضيفا أن برنامج مزيج الطاقة يسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية.