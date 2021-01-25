إزالة أسوار وأحواش مخالفة على مساحة 24.116 متر مربع بنطاق بريمان

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية بريمان الفرعية عدداً من الأسوار بحي “أم حبلين” والتي أقيمت بشكل مخالف على مساحة قدرت بـ ٢٤,١١٦متر مربع وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية أ. تركي الذروي أن أعمال الإزالة شملت أسوار من “البلك” بمساحة 11998م٢ ومخالفات قدرت مساحتها بـ ١٢,١١٨م٢ احتوت غرفاً أقيمت بطرق مخالفة.

تأتي هذه الجهود في إطار تحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية .