“الموارد البشرية” تسترد ما يقارب 120 مليون ريال بالشرقية

حققت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية، ثاني أعلى المناطق بإجمالي مبالغ مستردة بلغت 119,749,893 ريالاً، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية وكذلك مكاتب العمل للعام 2020م، حيث حقق مكتب العمل بمحافظة الخبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43,150,553 ريالاً، ويليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27,589,022 ريالاً، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12,482,123 ريالاً، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليا وهو مباشرة الدعاوى والجلسات “عن بُعد” يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.