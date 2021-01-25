ضبط 50 بدلة عسكرية و3 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة في الرياض

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض مساء اليوم (0٠) بدلة عسكرية و( ٠ ٣٠٠) قطعة من الأنواط والرتب والشمارات المسكرية المخالفة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، كما تم الشخوص لمعمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه للرنب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز لضبط مثل هذه الممارسـات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الراض، شرطة وحوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.