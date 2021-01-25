الصحة العالمية: عدوى فيروس كورونا قد تتحول إلى مرض جهازي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يمكن أن تتحول إلى “مرض جهازي”.

وقال مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي: “هناك دائما خطر تحول أي مرض إلى متوطن، أي نظامي. وشهدنا هذه الأمثلة في الماضي”.

وأضاف رايان: “إذا ننظر في تاريخ البشرية فسنرى أننا تمكننا من الانتصار على الجدري فقط. ولم ننجح حتى الآن على سبيل المثال في التغلب على شلل الأطفال أو الحصبة”.

وأوضح مسؤول منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لديه عدة مواصفات تدل على أن القضاء عليه سيكون أمرا صعبا، مبينا: “على وجه الخصوص، يوجد فيروس كورونا في جميع دول العالم تقريبا، ومع ذلك ليس هناك وصول كامل إلى اللقاحات، وهذا الوضع سيستمر مستقبل قريب. لهذا السبب انتقال العدوى سيتواصل”.