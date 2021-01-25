الحرس الوطني الأمريكي يعلن استمراره في تأمين واشنطن

أكد رئيس مكتب الحرس الوطني الأميركي دانيال هوكانسون، الاثنين، أن قوات الحرس الوطني مستمرة في تأمين العاصمة واشنطن.

وقال هوكانسون خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن إنه سيتم سحب قوات الحرس الوطني من العاصمة بشكل تدريجي الفترة المقبلة وذلك وفق قناة الحرة الأمريكية.

من جانبه أكد ‏وزير الجيش الأمريكي بالإنابة خلال المؤتمر أن الحرس الوطني سيبقي على انتشار 7 آلاف عنصر في الأسابيع المقبلة بالعاصمة واشنطن.

يذكر أن قوات الحرس الوطني انتشرت في واشنطن عقب الاعتداءات التى طالت مبنى الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب اعتراضا على هزيمته في انتخابات الرئاسة.