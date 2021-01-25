القضاء المصري يدرج 50 قياديا من “الإخوان المسلمين” في قائمة الإرهاب

قررت السلطات القضائية المصرية، اليوم الاثنين، إدراج 50 قياديا من جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في البلاد، على قائمة الإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الدائرة العاشرة جنوب بـمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، مدبولي حلمي كساب، أصدرت قرارا بإدراج 50 قياديا بالجماعة في قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وتشمل قائمة الأشخاص الذين شملهم هذا القرار كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمود عزت، وحسن مالك، وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح، وعمر الصعيدي.

كما قررت المحكمة أيضا إبقاء جماعة “الإخوان المسلمين” على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

وحظرت السلطات المصرية أنشطة “الإخوان المسلمين” عام 2013 حيث أدرجت الجماعة في قائمة الإرهاب على خلفية الإطاحة بحكم الرئيس الراحل المنتمي إليها، محمد مرسي.