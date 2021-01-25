سلمان العتيبي يكتب: التعليق الصوتي مهارة وفن @SalmanVoice

هو أسلوب روائي يستخدم الصوت في التعليق والدبلجة و اإلذاعة واإلنتاج التلفزيوني،

وصناعة األفالم، والمسرح، وكرة القدم، أو العروض األخرى.

عادة ما يحتاج التعليق الصوتي لمهارات خاصة، تكتسب بالخبرة في تدريب الحبال الصوتية،

وتدريب التنفس على الوقفات والقراءة الطويلة بدون توقف متكرر

واألهم من هذا كله أن يكون المعلق الصوتي صاحب ثقافة ومخزون علمي ولغوي

اليهم أن يكون حاصل على شهادات تدريبية أو دراسية في هذا المجال بقدر رغبته

بأن يكون صاحب صوت موزون قادر على أن يقدم أي مادة بالشكل الالئق

لذلك يجب أن يكون المعلق موهوب و ُمحب لهوايته

مثقف جدا بحيث يكن قادر على قولبة النصوص بالشكل الالئق به كمؤدي حتى ال تخرج للعامة ركيكة

،مملة.

التعليق الصوتي عالم ال يحكمه سوى المعلق ألنه الوحيد الذي يملك مفاصله ويتحكم فيها وهو النجم

الوحيد الالمع في العمل الذي يعمل عليه ليخرجه ببصمة المحترف

من فنون التعليق الصوتي أن تدرب صوتك ليساعدك في كل أداء تحتاجه بعي دا عن اصطناع الصوت

وارغامه على أن يشبه هذا وذاك ألنك سترهق أحبالك الصوتية ولن تستفيد شيء سوى أن تصاب بالبحة

أو النشاز

فقط حدد ميولك إن كان رياضي ا أو إخباري ا أو وثائقي

درب نفسك و ُكن موسوعة ثقافية في المجال الذي تحب وعزز لغتك لتثير حماسة جمهورك

وتنقلهم من خالل استماعهم لك لعالم ثري بعي دا عن الملل والرتم المتواتر

من الكلمات التي ال تحمل أي شغف.