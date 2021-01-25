مجلس علماء باكستان يدين محاولة الحوثيين استهداف الرياض: هجمات إرهابية جبانة

أعلن مجلس علماء باكستان إدانته الكاملة وشجبه واستنكاره للمحاولة الفاشلة التي استهدفت المدنيين في العاصمة السعودية الرياض.

وأعربت باكستان عن إدانتها واستنكارها الشديد لمحاولة الجماعة الحوثية واستهدافها للمناطق المدنية الآمنة عن طريق الصاروخ الباليستي الذي تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراضه وتدميره.

وأصدر الشيخ طاهر محمود أشرفي رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني والشرق الأوسط بيانا صحفيا أكد من خلاله تضامن باكستان مع المملكة ووقوفها مع القيادة السعودية الرشيدة للتصدي لمثل هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تواصل تنفيذها جماعة الحوثي المتطرفة المنحرفة الحاقدة الخبيثة التي تسعى لتفكيك صفوف الأمة العربية والإسلامية وتتصدى لها المملكة بكل حزم وعزيمة.

وأعلن الشيخ طاهر الأشرفي وقوف باكستان مع الشقيقة الكبرى بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومؤكداً تأييد باكستان لكافة جهودهم وقراراتهم ولن تتأخر جميع الدول الإسلامية عن مساندتهم قلباً وقالباً لمواجهة مثل هذه التهديدات الإرهابية المتكررة وسوف يسعى الجميع لحمايتها من المحاولات العدوانية المستمرة والمحاولات المتواصلة لزعزعة أمن المملكة واستقرارها والاعتداء على حدودها وأراضيها.

وجدد الأشرفي الدعم الكامل للمملكة وقيادتها والموافقة على جميع الإجراءات الجارية لحفظ أمنها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها من الأعداء المتربصين الحاقدين الحاسدين.

وأصدر مجلس علماء باكستان فتواه الواضحة المتضمنة عدم جواز مثل هذه المحاولات الإجرامية الخطيرة التي تستهدف المساس بالآمنيين والأبرياء والتأكيد بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تخدم سوى المجرمين والمتطرفين والخونة والمتربصين الذين يعملون على سفك الدماء والعبث بالأرواح البريئة وتشريد كبار السن والعجزة والأطفال وتشويه صورة الإسلام والمسلمين.

وطالب الأشرفي جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بضرورة التصدي لمثل هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة ومنعها من استمرار تنفيذ مخططاتها الإجرامية، مشيداً بموقف الدول العربية والخليجية والإسلامية المؤيد والمساند للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة والوقوف معهم لمواجهة جميع التحديات والتهديدات الحوثية.