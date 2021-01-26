بالأرقام.. تقرير حديث يكشف تفشي الفقر في تركيا رغم ثراء الحاكم

نشر اتحاد نقابات العمال الثوري، تقريرا بعنوان “غياب المساواة بالدخل.. الفقر في تركيا”.

أوضح التقرير أن تركيا هي الدولة الأعلى في دول الاتحاد الأوروبي، من حيث عدم المساواة في الدخل القومي بين المواطنين، بحسب ما نشرتة جريدة الزمان التركية.

وأضاف التقرير أن عدد الفقراء ارتفع بنسبة 8.4 في المائة في العامين الماضيين في تركيا، كما أن 7 من كل 10 أشخاص مدينون، وواحد من كل ثلاثة لا يستطيع شراء بروتين حيواني (لحوم-دجاج-سمك).

وألمح التقرير أن عدد الفقراء زاد بنسبة 8.4٪ خلال عامين، العدد الذي كان 15 مليون 864 ألف نسمة في عام 2017، ارتفع بمقدار مليون 343 ألف إلى 17 مليون 207 ألف نسمة في عام 2019. وبلغ معدل الفقر 21.3 بالمئة.

وأشار التقرير إلى وجود 17 مليون 207 ألف شخص فقير في تركيا، متابعا: “بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي 9 آلاف و 150 دولار في 2019 لكنه انخفض إلى 7 آلاف و 715 دولار في 2020. هذا المبلغ هو في المتوسط ​​43 ألف و 615 دولار في الاتحاد الأوروبي”.

ويضيف التقرير أنه في عام 2019، لم يتمكن 33.6 في المائة من السكان من تلبية الحاجة إلى وجبة تحتوي على اللحوم أو الدجاج أو الأسماك كل يومين، و29.7٪ من السكان لم يتمكنوا من تخصيص الموارد لنفقاتهم غير المتوقعة. 19.2٪ منهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من التدفئة في المنزل.