تراجع أسعار النفط.. و”برنت” عند 55.45 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وسط غموض حول موعد إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.8% إلى 55.45 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% مسجلة 52.37 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم، فيما تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غدًا.

ورفع بنك “باركليز” تقديراته لأسعار النفط عن العام الجاري بمقدار دولارين، إذ يتوقع أن يصل سعر خام “برنت” إلى 55 دولارًا للبرميل و”نايمكس” عند 52 دولارًا للبرميل، بحسب وكالة “رويترز”.