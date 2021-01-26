بسبب تطبيق للتراسل الفوري.. اعتقالات تطال 44 قاضيًا ومدعيًا عامًا تركيا

أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 44 قاضيا ومدعيا عاما، بتهمة استخدام تطبيق “باليلوك” للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة.

وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011، على حد زعمه.

وأوضح البيان أن جهود المطلوبين مستمرة في 23 مدينة تركية.

كما زعم البيان ثبوت استخدام المشتبه بهم تطبيق “بايلوك” الذي تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، وتزعم أن مخططي انقلاب 2016 استخدموه.

وتتهم السلطات التركية حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، دون تقديم أي دليل مادي على هذا المدعى.

واستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانقلاب، وفصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين تعسفيًا، من في القضاء والشرطة والجيش بجانب المعلمين.