تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في المملكة عند 195.59 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، على نحو طفيف، رغم الصعود العالمي لأسعار المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 223.53 ريال (59.61 دولار)، مقارنة بنحو 223.65 ريال (59.64 دولار)، أمس.

بينما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 204.90 ريال (54.64 دولار)، مقابل 205.01 ريال (54.67 دولار)، أمس الإثنين.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في المملكة إلى 195.59 ريال (52.16 دولار)، مقابل نحو 195.69 ريال (52.18 دولار)، خلال تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 130.39 ريال (34.77 دولار)، مقابل 130.46 ريال (34.79 دولار)، أمس، وهذه الأسعار قبل احتساب “مصنعية” البائع.