ليندي للغازات الصناعية تُعيد شراء أسهم بـ 5 مليارات دولار

أعلنت شركة الغازات الصناعية الألمانية البريطانية العملاقة ليندي موافقة مجلس الإدارة على برنامج لإعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 5 مليارات دولار، بعد برنامج بـ 6 مليارات دولار أقر في 22 يناير 2019 وينتهي في 1 فبراير المقبل.

ووفقاً للبرنامج الجديد قد تعيد الشركة شراء حوالي 15% من أسهمها المطروحة أي نحو 523 مليون سهم بين 1 فبراير المقبل و 31 يوليو 2021.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة زيادة توزيعاتها النقدية ربع السنوية بنسبة 10% إلى 1.06 دولار للسهم الواحد.

وستصرف التوزيعات في 22 مارس المقبل للمساهمين المسجلين حتى 5 مارس المقبل.