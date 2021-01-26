“الوطنية للتعليم”: 9%  تراجع العدد الإجمالي للطلاب  للعام الدراسي 2021

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم، انخفاض العدد الإجمالي للطلاب للعام الدراسي 2021 بنسبة 9% ليصل إلى 13.3 ألف طالب مقارنة بـ 14.53 ألف طالب خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشركة في مؤتمر لمناقشة الأرباح والنتائج المالية للربع الأول المنتهي في نوفمبر 2020، إن ذلك راجع لانخفاض المسجلين في مراحل رياض الأطفال وطلاب الصف الأول بنسبة 80%.

وأشارت إلى أن الاستحواذ على نصيب مُلاك شركة ريفان للتشغيل والصيانة المحدودة سيؤدي إلى تخفيض في المصاريف التشغيلية، إضافة إلى إنشاء فئة جديدة متخصصة في تقديم الخدمات التعليمية المساندة في ظل توسعها في افتتاح مدارس جديدة.

وتوقعت أن يتضاعف حجم سوق التعليم الخاص في المملكة خلال الـ10 سنوات القادمة ليصل إلى 9 مليارات دولار.