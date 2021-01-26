133407 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133407 إصابات والوفيات 1524 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126409 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 94 والمنومين في العناية المركزة 32.