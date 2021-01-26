أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133407 إصابات والوفيات 1524 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126409 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 94 والمنومين في العناية المركزة 32.
133407 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
متابعات_ الوئام
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 133407 إصابات والوفيات 1524 بنسبة 14ر1% والمتعافين 126409 لتصل نسبة الشفاء إلى 95%.