اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

قال مصدر سوداني مسؤول، الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي الذي يزور السودان، بحث مع الخرطوم التعاون في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.

وكشف المصدر لـ”سكاي نيوز عربية” أن الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين، التقى رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين خلال الزيارة.

وأضاف المصدر، أن الوفد الإسرائيلي بحث أيضا مع الجانب السوداني، سبل تطوير مجالات التعاون الزراعي بين البلدين.

وزار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة كوهين السودان للمرة الأولى، لبحث سبل المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لإبرام اتفاق سلام.