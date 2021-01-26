ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية إلى 4.7 مليار دولار

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 4% لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال 2020، مقارنة بـ 4.56 مليار دولار خلال 2019، بحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.

وبينت الأونكتاد في تقرير لها، أن السياسات الحكومية في السعودية الهادفة للترويج للاستثمار وتنويع الاقتصاد تحت رؤية المملكة 2030 قد بدأت تظهر فعاليتها.

ووفقا للتقرير فإن النمو في تدفقات الاستثمار بالسعودية جاء على الرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020 بسبب جائحة كورونا والذي قدر بنحو 42%، حيث بلغت التدفقات 859 مليار دولار مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019.

وتوقع التقرير أن تظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة ضعيفة خلال سنة 2021، وهذا نظرا لحالة عدم اليقين وخوف المستثمرين من موجات جديدة لجائحة كورونا، وأن تشهد تحسنا خلال عام 2022.