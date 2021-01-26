محافظ صندوق الاستثمارات العامة يكشف الخطة الخمسية الجديدة اليوم

امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله -، يُعقد اليوم الثلاثاء 12 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 26 يناير 2021م، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، ويستضيف معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، للحديث عن الإستراتيجية الجديدة للصندوق.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بعد يومين من إعلان سمو ولي العهد عن إستراتيجية الصندوق، تأكيداً على نهج القيادة في إطلاع المواطن على المستجدات كافة، والتفاصيل المتعلقة بإستراتيجية الصندوق خلال السنوات الخمس القادمة، وما تحقق خلال الفترة الماضية.

وسيجيب المؤتمر على أسئلة الإعلاميين، وسيسهم في دعم المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالإستراتيجية الجديدة.