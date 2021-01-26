باكستان تعارض زيادة المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي

جددت باكستان معارضتها لفكرة زيارة عدد المقاعد الدائمة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، محذرة من أن بعض الدول تحاول سوء استغلال عملية الإصلاح في المجلس لأهداف خاصة.

وأوضح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في الاجتماع الأول لإطار المفاوضات الحكومية الدولية خلال الدورة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة ، أن زيادة عدد المقاعد الدائمة سيجعل مجلس الأمن أقل تمثيلا وأقل فعالية وأكثر انقسامًا ويقوض مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وقال وفقاً لبيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم في إسلام آباد إن باكستان متمسكة بموقفها المبدئي الداعي إلى إجراء إصلاحات شاملة لمجلس الأمن تفي بمصالح جميع الدول الأعضاء.

وبيّن أن اقتراح مجموعة متحدون من أجل توافق الآراء (UfC) بالحصول على 21 مقعدًا غير دائم من شأنه أن يعالج العجز في التمثيل العادل في مجلس الأمن، ويلبي أيضًا مصالح جميع المجموعات بما في ذلك الدول الأفريقية والعربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول النامية .