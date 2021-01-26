“البيتكوين” تتراجع وتتداول دون 32 ألف دولار

تراجعت “البيتكوين” خلال تعاملات الثلاثاء، كما انخفضت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية “الإيثريوم” من أعلى مستوى بلغته أمس، الأمر الذي يشير إلى تذبذب العملات الرقمية المشفرة وعدم استقرارها.

وتتوقع كل من بورصة العملات الافتراضية “لونو” وشركة الوساطة المالية “أو إس إل”، احتمالية تجاوز سعر العملة المشفرة “البيتكوين” حاجز 50 ألف دولار على المدى الطويل خلال العشرة أعوام المقبلة.

وانخفضت أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية بأكثر من 3% مسجلة 31634 دولارا، في تمام الساعة 12:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين ديسك”.

كما تراجعت “الإيثريوم” بنحو 2.5% عند 1310.98 دولار بعدما سجلت مستوى قياسيًا جديدًا عند 1476 دولارا أمس، وانخفضت “الريبل” بنسبة 2.2% مسجلة 26.5 سنت.