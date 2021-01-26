دبلوماسي أوروبي: نتطلع لتوثيق التعاون مع “الخليج”.. وننتظر من تركيا أفعالا لا نوايا

تحدث الدبلوماسي الأوروبي ستيفانو سانينو، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، الثلاثاء، عن أن الاتحاد يتطلع إلى توثيق التعاون مع مجلس التعاون الخليجي.

في سياق آخر، كشف الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي كان دعا تركيا إلى ترجمة إعلانات النوايا الحسنة إلى أفعال.

وأضاف أن لدى أوروبا انفتاحاً حذراً إزاء تركيا، مؤكداً أنها تدعم فكرة الأجندة الإيجابية.

في سياق متصل، أوضح أن المباحثات مع تركيا تشمل تدخلاتها في تدخلات المنطقة كليبيا، وسوريا، وكاراباخ.

إلى ذلك، أعلن أن المباحثات تشمل أيضاً أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وعن إيران أشار، إلى أن هناك فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.

كما أوضح أن طهران أطلقت إشارات حول إمكانية معاودة الالتزام بمقتضيات الاتفاق، موضحاً أن استمرار نشاطات تخصيب اليورانيوم تهدد البنود.

إلى ذلك، لفت إلى أن استحقاق الانتخابات في إيران يقتضي الإسراع في إنقاذ الاتفاق.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، كان حذّر قبل أيام، الاتحاد الأوروبي، من المضي في قرار فرض عقوبات على أنقرة الذي اتخذ في ديسمبر، وذلك خلال زيارته بروكسل لتهدئة التوتر مع التكتل.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر إثر لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: “لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة باستعمال لغة العقوبات”.