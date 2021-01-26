“خليكي شيك”.. عرض أزياء في الرياض يعيد تقديم العباءة كرداء أنيق

ارتدت عارضات أزياء عباءات أنيقة وأحذية بكعوب عالية وسرنَ قرب حمام للسباحة، في عرض أزياء في العاصمة السعودية الرياض. بحسب ما نشرت “فرانس برس”.

وعرضت مجموعة جديدة من العباءات، من إنتاج مجموعة “خليكي شيك” أو “ابقي أنيقة”، أمام مجموعة صغيرة من الحضور من الجنسين، في الحدث الخاص الذي أقيم في الرياض نهاية الأسبوع.

وسارت العارضات وهنّ سعوديات أو من أصول سعودية، على الممشى وهن يرتدين المجموعة الجديدة التي سعت لإعادة تقديم العباءة كرداء أنيق فوق الملابس ليس للمسلمات فقط بل لجميع السيدات.

ومجموعة “خليكي شيك” أو “ابقي أنيقة”، تأتي ثمرة تعاون بين الأميرة السعودية صافية حسين غراس والمصمم البلجيكي كريستوف بوفيز.

وقالت الأميرة صافية “النظرة الشائكة للعباءة والحجاب في العالم. أردت تغيير ذلك”.

وأضافت “في حال أوصلتها إلى مستوى من الأناقة والقبول (..) قد يقوم جيلنا بتبني العباءة (بشكل كامل)”.

ونُظم عرض الأزياء في مقر إقامة سفيرة بلجيكا لدى المملكة.

واقتصر الحضور على عشرات الأشخاص فقط، نظرا للقيود المرتبطة باحتواء فيروس كورونا المستجد.