“الصحة العالمية” تدعو لعدم تلقيح الحوامل بلقاح “مودرنا” إلا في حالة واحدة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، توصيات بشأن استخدام لقاح مودرنا.

ودعا فريقها الاستشاري الإستراتيجي في مؤتمر صحفي، إلى عدم تلقيح النساء الحوامل بهذا اللقاح، إلا في حالة أن تكون عرضة لخطر كبير للإصابة كالعاملات في المجال الصحي، كما أوصى بعدم تلقي لقاح مودرنا سوى في المناطق التي يتوافر فيها علاج للحساسية المفرطة.

وأشار الفريق إلى أن المهلة بين تلقي الجرعة الأولى والثانية مدتها 28 يوما، ويمكن أن تمتد إلى 42 يوما (6 أسابيع) في حالة الضرورة، مؤكدا أنه لا توجد بيانات حول تلقي المرضعات لهذا اللقاح، ومطالبا الدول لمعالجة الحواجز التي تحول دون الوصول العادل للقاحات.

من جانب آخر، قالت المتحدثة الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة توصي في إرشادات الرعاية السريرية المحدثة بإعطاء جرعات منخفضة من الأدوية المضادة لتجلط الدم لمرضى (كوفيد 19) لمنع تشكل الجلطات في الأوعية الدموية، كما أوصت مرضى كورونا الذين يعالجون في المنازل باستخدام أجهزة قياس الأكسجين في الدم.