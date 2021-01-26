عاجل .. تركيا تدين محاولات استهداف الحوثيين للرياض

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: “أصبحت العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية خلال 3 أيام أخيرة هدفا لضربات صاروخية. إننا ندين بشدة هذه الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية. نتقدم برغباتنا في العافية للشعب السعودي الشقيق”.

ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته قوات الحوثيين من اليمن صوب الرياض.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، والتي تحارب ميليشيا الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلابهم على الشرعية في البلاد.