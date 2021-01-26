خلال 4 أشهر.. 300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني “رعاية الرياض”

أثمرت جهود القسم الطبي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، خلال الأربعة أشهر الأخيرة عن إجراء ما يقارب من 300 تطعيم وفحص وقائي للمسنين المشمولين بالرعاية داخل الدار بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

ويتكون القسم الطبي من عيادة طبية للكشف اليومي وصيدلية وقسم للملاحظة الطبية وقسم البيئة متعددة الحواس “السنوزلين” تحت إشراف فريق طبي متكامل التخصصات يضم 95 ممارس صحي يعملون على مدار الساعة على توفير خدمات الرعاية الصحية اليومية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للمسنين وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية في مجالات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والنفسي والعصبي بالإضافة إلى الصيدلة والتغذية والسمع والتخاطب والبلع والعناية الشخصية.

يذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض هي إحدى دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتضم 58 مسنا تتراوح أعمارهم ما بين “60 – 100” تقدم لهم جميع أنواع الرعاية بالإضافة إلى خدمة الإيواء.