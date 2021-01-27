“الفيفا” يأمل الإعلان عن ملاعب كأس العالم 2026 بنهاية 2021

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان أمس الثلاثاء إنه يأمل الاعلان بحلول الربع الأخير من عام 2021 عن المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2026، ضمن التنظيم المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف “فيفا” أنه سيعقد عدة اجتماعات افتراضية مع اتحادات الدول المنظمة لكأس العالم اعتباراً من نهاية فبراير لتقييم الملاعب في 23 مدينة مرشحة لاستضافة مباريات البطولة.

وبعدها سيبدأ “فيفا” مشاورات مباشرة مع مسؤولي المدن المرشحة اعتباراً من أبريل هذا العام.

وقال “فيفا” : مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة باستمرار، فيما يتعلق بوباء كوفيد-19، يستهدف “فيفا” واتحادات الدول المنظمة للبطولة القيام بزيارات تفقدية للملاعب في المدن المرشحة اعتباراً من مطلع يوليو.

وسيختار الاتحاد الدولي ما يصل إلى 16 ملعباً من 23 تقدمت بها الدول الثلاث في ملف الترشيح.

ومن المقرر أن تشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً.