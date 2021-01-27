السعودية: إصدار إقامات العمال الأجانب كل 3 أشهر

أعلن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إصدار إقامات العمال الأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم حوالي 10 ملايين كل 3 أشهر.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان بعد مجلس الوزراء مساء الثلاثاء: “سيُسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي، كل 3 أشهر على الأقل”.

وأضاف البيان “يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها ،وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه حسب مدة الإقامة”.

وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، المهندس هاني بن عبد المحسن المعجل، أعلن في نهاية ديسمبر الماضي أن المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد ستخضع للمراجعة وربما توضع بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات.