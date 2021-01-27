أول إنتكاسة: قاض فدرالي يجمد قرار بايدن حول المهاجرين غير الشرعيين

أمر قاض فدرالي أمريكي أمس الثلاثاء، سلطات الهجرة في الولايات المتحدة بالتعليق المؤقت للقرار الذي أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن وجمّدت بموجبه لـ 100 يوم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في انتكاسة للرئيس الديموقراطي.

وكانت حكومة ولاية تكساس التي يسيطر عليها الجمهوريون تقدمت بدعوى مستعجلة تطلب فيها وقف العمل بقرار إدارة الرئيس الديموقراطي، ورد القاضي درو تيبتون على الطلب بتعليق العمل به، قبل البت في أساس الدعوى. وبرّر القاضي قراره بأن “تكساس أظهرت أن لديها فرصة للفوز” بالدعوى.

وتنفيذاً لأحد وعود حملته الانتخابية، وقع بايدن في اليوم الأول لتوليه السلطة أمراً تنفيذياً علق بموجبه لمدّة 100 يوم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 1 نوفمبر 2020.

لكن وزير العدل في ولاية تكساس كين باكستون طعن على الفور في الأمر التنفيذي أمام القضاء الفدرالي.

وسارع باكستون إلى الترحيب بقرار القاضي تيبتون، معتبراً أنه يعطي الأولوية لاحترام القانون وأمن المواطنين.

لكن “إيه سي إل يو”، المنظمة الواسعة النفوذ المتخصّصة في الدفاع عن الحقوق المدنية، اتهمت باكستون بالسعى إلى “منع إدارة بايدن من طي صفحة سياسات الهجرة الكارثية” لإدارة سلفه دونالد ترامب.