أرامكو: استئناف ورثة “القرقني” الحكم الصادر لصالح الشركة برفض دعوى للمطالبة بـ 67.3 مليار ريال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” تلقيها إشعارًا من المحكمة الفدرالية الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، باستئناف ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني للحكم الصادر برفض الدعوى المقدمة من قبل الورثة أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفدرالية الخامسة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من الدعوى حالياً، حيث أن ذلك يعتمد على الوقت الذي ستستغرقه الجهة المختصة في مراجعة الاستئناف وإصدار حكمها.

وبينت أن موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم يتعلق بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت في حينه إلى أنه في حال قرّر المُدعون استئناف الحكم، فإنها ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.