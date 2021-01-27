البرازيلي “مايكون” يفسخ عقده مع النصر

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن طلب مدافع نادي النصر ، البرازيلي مايكون بيريرا، فسخ تعاقده رسمياً.

وتغيب مايكون عن تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، دون إذن، وذلك قبل أيام من خوض فريقه مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

وبحسب قناة 24 الرياضية السعودية، فإن مايكون فاجأ أعضاء إدارة النصر بخطاب رسمي يبلّغهم فيه فسخ عقده معهم بسبب عدم تسلّم أكثر من 3 رواتب شهرية.

وقال مايكون في خطابه لإدارة النصر إنه سيتنازل عن ذلك شريطة التجديد لمدة سنة.

ومن المنتظر أن توقع عقوبة على مايكون وفقاً للائحة الفريق عند عودته.

وفي أول ردٍ كشفت قناة 24 الرياضية السعودية أن المدير التنفيذي للنصر حسين عبدالغني، رفض ذلك حتى لو وافقت عليه الإدارة، مشيراً إلى أن هذا التصرف مرفوض قبل المباريات الحساسة.

ويستضيف نادي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر وصيف المسابقة نفسها، على ملعب الملك فهد الدولي، في 30 يناير الجاري، في لقاء السوبر.

وكان النصر قد نجح بشراء عقد مايكون من ناديه التركي غلطة سراي، نهاية الموسم الماضي.

وشارك مايكون في 12 مباراة خلال الموسم الحالي مع النصر سواء بالدوري، أو كأس الملك.