إسرائيل تحذر من العودة للاتفاق النووي: إيران نازية

حذر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة جلعاد أردان، من العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى العمل ضد النظام في طهران، وفق موقع i24 الإسرائيلي.

وقال جلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، الذي انطلقت أعماله لبحث الحالة في الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية، أمس الثلاثاء: عشية اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست، نشهد أن النظام الإيراني القاتل يتصرف مثل النظام النازي، مشيراً إلى أن طهران تروج لتشريع قانون لتدمير إسرائيل بحلول 2041.

واعتبر أردان أن إيران خدعت العالم بعد توقيع الاتفاق النووي، بتوجيه الأموال التي حصلت عليها لتعزيز ترسانة الأسلحة ودعم المنظمات الإرهابية بدل بناء المستشفيات أو المدارس.