ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” يتخطى 56 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع .

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنحو 0.7% إلى 56.31 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.7% عند 53 دولارًا للبرميل.

وكشفت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يناير.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.