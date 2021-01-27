إفلاس 273 تاجرًا يوميًا في تركيا

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن 273 تاجرا تركيا يتعرضون للإفلاس يوميا.

وأوضح أغبابا أنه خلال عام 2020، أغلق على الأقل 99 ألف و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجر يفلس بشكل يومي، وفقا للبيانات المنشورة في جريدة تسجيل التجار والحرفيين في تركيا.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أكثر المدن التي شهدت إغلاق التجار لمشاريعهم هي إسطنبول، إزمير، أنقرة، أنطاليا، بورصا، بحسب ما ذكرته صحيفة زمان التركية.

وتأتي تصريحات أغبابا ردا على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها: “جاء إلي بعض الأصدقاء، يقولون: المتاجر تغلق، ها هي الأرقام، لا يوجد شيء من قبيل الإغلاق أو ما شابه”.

وأشار أغبابا إلى أن أصحاب المتاجر يضطرون لإغلاق مصادر رزقهم بسبب فشلهم في سداد القروض التجارية.

وأنهى أغبابا حديثه قائلا: “ننصح الرئيس أردوغان بالخروج من قصره والإنصات لمشاكل التجار ورؤية كيف يموت التجار من الايجارات والفواتير والضرائب”.